В Северной Корее разработали миниатюрную ядерную боеголовку для размещения на своих межконтинентальных баллистических ракетах, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке.

По данным издания, тем самым КНДР "преодолевает ключевой порог в том, чтобы стать полноценной ядерной державой", что происходит раньше, чем полагали в Вашингтоне. Washington Post уточняет, что соответствующая оценка была дана в июле Разведывательным управлением министерства обороны США. Ведомство также склоняется к тому, что реальное число ядерных боеголовок в КНДР выше, чем 60, как полагали власти США ранее.

В то же время, уточняет издание, ряд экспертов по-прежнему считает, что число боеголовок, которыми располагает Пхеньян, гораздо ниже заявленной цифры. В целом, оно может быть от 30 до 60 единиц.