Сегодня от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает официальный сайт главы государства.
Главы государств выступили на приеме.
Сегодня от имени президента Азербайджана Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает официальный сайт главы государства.
Главы государств выступили на приеме.
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