Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с грузинским коллегой Георгием Маргвелашвили. Об этом сообщает пресс-служба главы государства, пишет «Лента.ру».
Политики созвонились спустя два часа после того, как российский лидер Владимир Путин прибыл в Абхазию.
Оба президента осудили посещение Владимиром Путиным Абхазии. Кроме того, Порошенко выразил солидарность с грузинским народом в связи с девятой годовщиной начала войны в Южной Осетии. Маргвелашвили в ответ подчеркнул, что Тбилиси благодарен Киеву за поддержку.