В Белом доме назвали КНДР лилипутской нацией

США не будут поддаваться шантажу «такой лилипутской нации, как КНДР». Такое заявление сделал помощник американского президента Себастьян Горка, передает Fox News.

«Это лилипутская нация, если сравнивать её с нашими возможностями. Это блеф. Северной Корее не остаётся ничего, кроме шантажа, а мы не поддаёмся на шантаж», — убеждён американский чиновник.

По его словам, представителям «сталинского режима Северной Кореи» не стоит испытывать терпение Дональда Трампа, иначе эти провокации обернутся проблемами для Пхеньяна.