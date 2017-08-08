Подписаться на уведомления
 

В Белом доме назвали КНДР лилипутской нацией

 

США не будут поддаваться шантажу «такой лилипутской нации, как КНДР». Такое заявление сделал помощник американского президента Себастьян Горка, передает Fox News.

«Это лилипутская нация, если сравнивать её с нашими возможностями. Это блеф. Северной Корее не остаётся ничего, кроме шантажа, а мы не поддаёмся на шантаж», — убеждён американский чиновник.

По его словам, представителям «сталинского режима Северной Кореи» не стоит испытывать терпение Дональда Трампа, иначе эти провокации обернутся проблемами для Пхеньяна.

552 просмотров


Старости
Американцы нашли в Лерике могилы V века до нашей эры
Американцы нашли в Лерике могилы V века до нашей эры
Наша погода
Сегодня 43° / 25°
9 Авг 39° / 28°
10 Авг 34° / 23°
11 Авг 30° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0092 AZN
1 RUB   =   0.0283 AZN

Новостная лента

В Армении обнаружен ящур
В Британии закрыли паб, где выпивали Маркс и Энгельс
В Белом доме назвали КНДР лилипутской нацией
Мощное землетрясение в Китае: могли погибнуть сотни человек обновлено 22:22
Парижский булочник открыл стрельбу по покупателю
Порошенко позвонил Маргвелашвили Из-за визита Путина в Абхазию
Прием в честь президента Туркменистана фото
Северная Корея становится полноценной ядерной державой Американские источники
Тельмана Исмаилова снова признали банкротом
Трамп поделился в Twitter засекреченной информацией
«Убийство чести» в Пакистане
В Брюсселе полиция открыла огонь по автомобилю с взрывчаткой
Грузия осудила визит Путина в Абхазию заявление МИД
Атака армянской диверсионной группы. Перестрелка. Есть убитый видео
Иранский беспилотник чуть не сбил американский истребитель
Гражданина Азербайджана посадили за взятку российскому полицейскому
Генпрокуратура возбудила уголовное дело после обстрела мирного села в Товузе
В Баку перевернулся микроавтобус: есть пострадавшие
Генри Киссинджер: «Может появиться радикальная империя – Иран»
Турция отрицает слухи о вирусе Коксаки
Путин: «Россия гарантирует безопасность и независимость Абхазии» Обновлено 18:39
Азербайджанские военные повара вторые на Армейских играх
В Германии самолет упал в озеро двое погибли
Расизаде и Бердымухамедов обсудили статус Каспия
В Латвии запретили русский язык
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться