Пожар в центре Тбилиси: идет эвакуация

Началась эвакуация людей из парка Мтацминда в центре Тбилиси, где вечером во вторник загорелся лес, передает агентство Sputnik Грузиясо ссылкой на местное телевидение.

По информации агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии, на месте работают семь пожарно-спасательных расчетов и 50 пожарных. Они стараются локализовать пожар, однако из-за сложного рельефа процесс тушения усложняется.

в центре Тбилиси сильный пожар - горит лес на склоне горы Мтацминда, началась эвакуация жителей домов в зоне пожара pic.twitter.com/KdxACS6PkZ — Oleg Panfilov (@OlegPanfilov7) 8 августа 2017 г.

Как отмечает Sputnik Грузия, на месте находятся мэр Тбилиси Давид Нармания и председатель парламента Ираклий Кобахидзе, объявлена полная мобилизация спасательных служб. На место прибывают пожарные расчеты. Территорию полностью контролирует полиция. Возможно, будет подключен вертолет.

Мтацминда, в переводе с грузинского "Святая гора", находится в центре Тбилиси. Это символ города и одно из излюбленных мест отдыха горожан и туристов. На вершине Мтацминда расположена тбилисская телебашня высотой 277,4 метра, самый большой городской парк с аттракционами, фуникулерной линией и рестораном на верхней станции. На склоне горы находится церковь Святого Давида и пантеон с многочисленными захоронениями выдающихся людей Грузии — известных писателей, артистов, ученых и национальных героев.