Ночью в Абшеронском районе на дороге Новханы - Бинагади произошло тяжелое ДТП, сообщает АПА.
Столкнулись автомобили Mercedes и «ВАЗ-2106». В результате аварии погибли двое детей – 6-летняя Гюльчохра Сеидова и 2-месячный Мехрам Сеидов. Еще пять человек: Мехман Сеидов, Кенуль Сеидова, Ляман Махмудзаде, Ламия Махмудзаде и Мехдихан Векилов госпитализированы с различными травмами.
По словам очевидцев ДТП, авария произошла по вине нетрезвого водителя Mercedes.
Водитель задержан. Выясняются обстоятельства происшествия.