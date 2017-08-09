КНДР планирует ракетный удар по базам США

Корейская народная армия (КНА) разрабатывает план нанесения превентивного ракетного удара по военным объектам США на тихоокеанском острове Гуам, в том числе по авиабазе Андерсен, где дислоцированы стратегические бомбардировщики B-52. Об этом говорится в заявлении представителя КНА, распространенном в среду агентством ЦТАК, передает ТАСС.

Стратегические силы Корейской народной армии тщательно изучают план удара по районам острова Гуам с помощью баллистических ракет средней дальности "Хвасон-12", чтобы блокировать главные военные базы США, в том числе авиабазу Андерсен, где находятся стратегические бомбардировщики", - подчеркивается в документе.

В нем также отмечается, что новый план в кратчайшие сроки представят верховному командованию КНА, и он будет незамедлительно приведен в действие в случае поступления соответствующего приказа от лидера КНДР Ким Чен Ына.

По мнению представителя КНА, "США следует осознать тот факт, что баллистические ракеты КНДР сейчас постоянно находятся в режиме боевой готовности". Он также указал на то, что регулярное участие бомбардировщиков ВВС США в учениях в районе Корейского полуострова является провокацией в отношении Пхеньяна.