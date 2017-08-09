Напряженность на фронте сохраняется

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток 125 раз нарушили режим прекращения огня на различных участках фронта, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в Ноемберянском, Иджеванском, Бердском и Красносельском районах Армении, подверглись обстрелу подразделения Вооруженных сил Азербайджана в Агстафинском, Газахском, Товузском и Кедабекском районах.
Также части ВС Азербайджана были обстреляны с позиций, расположенных вблизи оккупированных сел Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского, Джебраильского районов, а кроме того, с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.