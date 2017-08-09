Таджикистан обвиняет Иран в финансировании террористов

Убийства известных в Таджикистане политиков, ученых и журналистов в 90-е годы были совершены при финансовой поддержке Ирана и по заданию экс-замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзода, говорится в подготовленном МВД страны документальном фильме, сообщает РИА Новости.



Все выдвинутые в фильме обвинения базируются на показаниях трех арестованных сторонников мятежного генерала Назарзода, которые во время допросов признались, что в 1990-е годы прошли спецобучение на тренировочных базах в Иране, после чего им вручили иранские паспорта.

Они заявили, что по поручению Назарзода в 1999 году убили экс-спикера парламента Сафарали Кенджаева, в 1998 году — известного журналиста и политика Отахона Латифи, в 1996 году — авторитетных ученых Мухаммада Осими, Юсуфа Исхаки, Минходжа Гулямова, в 2001 году — госсоветника президента Карима Юлдашева, а кроме того, с 1992 по 1998 годы — 20 офицеров российской военной базы в Таджикистане.