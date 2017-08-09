Бои в Донбассе: украинская армия несет потери

Вчера подразделения ВСУ в Донбассе 28 раз подверглись обстрелам со стороны сепаратистов. Три бойца погибли, еще девять получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

По информации украинских военных, вчера была зафиксирована очередная эскалация противостояния.

"На приморском направлении около 18 часов в результате минометного обстрела украинских укреплений вблизи Широкино получил ранения один военный. А в результате вражеской провокации с применением гранатометов и стрелкового оружия вблизи Водяного один украинский боец погиб. Также в конце суток под минометный огонь боевиков попали наши позиции в районе Талаковки и Красногоровки. А из вооружения БМП преступники дважды били по украинским защитникам в Чермалыке", - говорится в сообщении.