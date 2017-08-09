В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Ясамальском районе Баку автодорожного круга перед Государственным комитетом статистики, а также движения по проспекту Наримана Нариманова и улице Абдуллы Шаига.
В среду президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии в Ясамальском районе Баку автодорожного круга перед Государственным комитетом статистики, а также движения по проспекту Наримана Нариманова и улице Абдуллы Шаига.
На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.
Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!
Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.