Маккейн раскритиковал Трампа

Сенатор Джон Маккейн раскритиковал президента США Дональда Трампа, который обещал ответить "огнем и яростью" на возможные провокации со стороны КНДР.

"Я не согласен с комментарием президента, поскольку если ты говоришь, что намерен что-то сделать, то ты должен быть на это способен. Я не думаю, что так нужно подходить к подобному вопросу, к подобному вызову", − заявил Маккейн.

Сенатор также отметил, что ему не совсем понятен смысл слов Трампа.

"Я не знаю, что он такое говорит, я давно оставил попытки истолкования того, что он говорит. Это не что-то ужасное, но это классический Трамп, в том смысле, что он все преувеличивает", − подчеркнул политик.