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В ДТП в Локбатане погиб член сборной Азербайджана фото

 

В поселке Локбатан на участке Бакинской кольцевой дороги произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает Report.

Согласно информации, Шакир  Тагиев на автомобиле марки BMW сбил двух велосипедистов, переезжавших дорогу. Ехавший позади автомобиль марки KIA врезался в BMW. 

В результате управлявший велосипедом мужчина погиб на месте. Другая велосипедистка, Фидан Рагимова, с телесными повреждениями различной тяжести доставлена в больницу.

Погибшим оказался бывший член сборной Азербайджана по велосипедному спорту Акиф Абдуллаев.

 

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