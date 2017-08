Военно-воздушные силы Армии обороны Израиля нанесли удары по территории сектора Газа. По информации военных, атакованы два объекта организации ХАМАС.

Действия израильских ВВС стали ответной реакцией на выпущенную с территории сектора Газа ракету в сторону Израиля. Информации о пострадавших пока нет.

In response, IAF aircraft targeted two Hamas posts in the northern Gaza Strip.