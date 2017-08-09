Марадона готов воевать за Мадуро

Чемпион мира по футболу Диего Марадона выразил поддержку президенту Венесуэлы Николасу Мадуро и заявил, что готов воевать за свободу страны на стороне правящего режима. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Facebook спортсмена.

«Когда Мадуро прикажет, я надену солдатскую форму ради свободной Венесуэлы, чтобы бороться против империализма и тех, кто хочет завладеть нашими флагами — самым святым, что у нас есть. Да здравствуют настоящие венесуэльцы, а не те, кто спутался с правыми!» — написал футболист в позднее самим же им удаленной публикации.