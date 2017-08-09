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Белорусский генерал на приеме у президента Ильхама Алиева фото

 

В среду в Баку президент Азербайджана Ильхам Алиев принял председателя Пограничного комитета Беларуси Анатолия Лаппо, сообщает официальный сайт главы государства.

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