Наезд автомобиля на военнослужащих под Парижем был спланированным, заявил Патрик Балкани, мэр города Леваллуа-Перре, в котором произошел инцидент.
"Эта машина стояла у казармы. Ее водитель, очевидно, дожидался выхода военных… Я считаю, что событие можно назвать спланированным актом", — сказал Балкани в эфире телеканала BFMTV.
Он отметил, что активный розыск автомобиля BMW продолжается.
* * *11:21
В пригороде Парижа Леваллуа-Перре автомобиль наехал на группу военнослужащих и скрылся, передает портал France Info, сообщает РИА Новости.
Ранения получили несколько человек, однако их жизни ничто не угрожает.
Atropello múltiple en Levallois-Perret, #Francia @SkyNews pic.twitter.com/cEMULjPkSX @NuevaAlerta— InfoEmergencias (@InfoEmerg) 9 августа 2017 г.