и снова по жалобе армян

Аккаунт главы Haqqin.az Эйнуллы Фатуллаева в Facebook снова заблокирован по жалобе армянских пользователей этой социальной сети. Напомним, 11 июля аккаунт журналиста был заблокирован из-за распространения фотографии двухлетней Захры Гулиевой, убитой в результате обстрела армянскими вооруженными силами села Алханлы.

В прошлый раз аккаунт журналиста был заблокирован на трое суток. На сей раз его заблокировали на 7 дней.

Причиной новой блокировки стали жалобы со стороны армянских пользователей в связи с распространенным Э.Фатуллаевым сообщением о боевых действиях в Карабахе. Апелляция журналиста была отклонена администрацией соцсети.