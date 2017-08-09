В Баку умерли мать и ребенок

В Баку 31-летняя Зейнаб Алигулова умерла во время родов, сообщает АРА.
Инцидент произошел в клинической больнице №3. Вместе с матерью погиб и ее новорожденный ребенок.
По факту ведется расследование.
В Баку 31-летняя Зейнаб Алигулова умерла во время родов, сообщает АРА.
Инцидент произошел в клинической больнице №3. Вместе с матерью погиб и ее новорожденный ребенок.
По факту ведется расследование.
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