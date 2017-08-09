Он ожидается где-то в конце августа. А может в начале сентября – жесточайший экономический кризис. Хуже него может быть только выстрел в самое сердце Москвы. Это следует из последних аналитических данных. Верить им приходится еще и потому, что сами эксперты давно уже обратили внимание на то, что именно в августе российская экономика сталкивается с наибольшими неприятностями.

Судите сами: в августе 1998 года российским правительством был объявлен дефолт – невозможность платить по внешним обязательствам, два последних кризиса, потрясших Российскую федерацию - 2008 и 2014 годов – начинались именно в августе. В общем, «историческая» память крепка, и каждый август россияне с тревогой вслушиваются не в сообщения синоптиков, а ждут вестей с валютного рынка.

Кто шарит в карманах россиян

Август 2017-го российская экономика встречает в противоречивом состоянии. С одной стороны, главный макроэкономический показатель – внутренний валовый продукт – дает повод для оптимизма: он, наконец, начал расти после провалов предыдущих двух лет.

По итогам первого квартала 2017-го, ВВП вырос на 0,5%, а второго – на 2,7%. И теперь российское правительство уверенно прогнозирует рост экономики на 2%, а то и более. С другой стороны, на реальных доходах населения этот рост пока никак не отразился: они все предыдущие месяцы падали, разве что в мае оказались на нуле.

Плюс к этому инфляция, которая вроде бы резко затормозила с начала года, летом неожиданно начала снова разгоняться – не без «помощи» аномально холодной погоды, повлиявшей на урожай. Словом, россияне пока никакого улучшения экономического положения не ощущают. И этот печальный факт, увы, подтверждается многочисленными опросами.

На этом фоне многие независимые экономисты предупреждают: налицо все больше тревожных факторов риска, свидетельствующих о наступлении нового кризиса, и выстрелить в самое сердце российской экономики они могут если не непосредственно в августе, то чуть позже - уже этой осенью.

Эта спасительная, неисчерпаемая нефть

Главный экспортный товар России и основной источник доходов государственной казны — нефть — в последнее время пребывает в состоянии высокой волатильности. Слово-то какое нашли элегантное аналитики высоких ведомств! В переводе на добрый старый русский это следует понимать, что цены на нефть словно бы взбесились.

В первой половине лета «черное золото» дешевело, откатившись к $45 за баррель (а ведь еще в январе сырье торговалось на отметке $58 за бочку). Затем снова начало прибавлять в цене, поднявшись до $52-53 за баррель. Чего ждать завтра? На этот вопрос, увы определенного ответа нет. Ситуация крайне нестабильная,- изворачивается нефтяное начальство в Москве.

Дело в том, что на рынок уже практически не влияют договоренности конца прошлого года в формате «ОПЕК+» о сокращении добычи нефти 24 государствами-экспортерами, включая Россию и Азербайджан. Вот и нашлись козлы отпущения! Они, напомним, взяли на себя обязательства, убрать с рынка 1,8 млн баррелей в год, дабы сбалансировать спрос и предложение.

Сначала все шло хорошо: нефтедобывающие государства, которые сначала ругались и спорили за каждый баррель, добились невиданной исполнительности в реализации соглашения и даже перевыполнили взятые на себя обязательства по сокращению добычи на 7%.

Идиллию разрушили США, увеличив извлечение тяжелой сланцевой нефти, которая как кость в горле стоит у «традиционного» сырьевого клуба. Усугубило ситуацию и наращивание добычи в Ливии и Нигерии, которые были освобождены от участия в соглашении ОПЕК из-за предыдущих потерь в сырьевом секторе этих стран в результате террористических атак и природных катаклизмов.

На этом фоне рубль, как лакмусовая бумажка всех перипетий на нефтяном рынке, побледнел и померк: с апрельских 57 рублей «деревянный» подешевел на 5% и опустился до 60 рублей за доллар и 70 – за евро. Примечательно, что российские правительственные чиновники именно этого и хотели, заверяя, что сильная национальная валюта мешает восстановлению национальной экономики. Что же теперь, поздравлять правительство с этим свершившимся бедственным прогнозом? Да беда только в том, что падение нефтяных цен и неизбежный за ним обвал рубля – главный риск российской экономики. Главный – но далеко не единственный.

Капитал бежит быстрее лани

Российский Центробанк сообщил: чистый отток капитала из России за первое полугодие 2017-го увеличился на 70% — до $15 млрд против $8,6 млрд годом ранее. По итогам 2017-го в ЦБ прогнозируют объем оттока в $37 млрд. Есть и более свежая статистика: за первую неделю июля инвесторы вывели из фондов, ориентированных на российские активы, $29,4 млн, еще неделю спустя добавили к ним $25,1 млн. Это чуть ли не в 60-70 раз превышает предыдущие недельные показатели. Биржевые спекулянты просто панически бегут из российских активов.

Может кого и в Баку успокоит уверения главы Банка России Эльвира Набиуллина о том, что ничего страшного в бегстве из страны так необходимых ее экономике инвестиций нет. По ее словам, у стран с сильными позициями по экспорту и сильным сальдо текущего счета - Германии, Норвегии, Канады - тоже бывает большой отток капитала. Поэт тут бы сказал: «Свежо предание…»

Независимые эксперты излагают куда более прозаические причины панического бегства капитала из России. Оно вызвано отнюдь не позитивными процессами в экономике, такими как наращивание экспорта. По их мнению, все гораздо хуже: инвесторы убеждены, что ситуация в России остается неблагоприятной для бизнеса и потому все как один ударились в бега. А что им остается делать?

Почему инвесторы выводят деньги — ни для кого не секрет: условия для предпринимательской деятельности в стране оставляют желать лучшего. Виной тому — противоречивая, мягко говоря, судебная система, тяжелое налогообложение и высокая степень участия государства в экономике. В избавлении от рублей не отстают и простые граждане: как только нацвалюта начинает стремительное пике вниз, россияне идут в обменники за долларами и евро. Между тем, в статистике Центробанка такие операции тоже считаются чистым оттоком капитала за рубеж.

Под гнетом санкций

Сигналом для бегства капиталов из РФ стал западный вызов - введение нового пакета санкций от США. Вслед за Америкой экономические санкции против России продлил и Евросоюз - еще на полгода. Речь идет об ограничениях для ряда российских компаний - нефтяного, оборонного и финансового секторов, а также персональных — в виде финансовых и визовых санкций для некоторых «капиталоемких» граждан РФ.

Более того, Америка еще больше ужесточает свои санкции, грозя распространить их на любую зарубежную компанию, которая инвестирует в Россию свыше $5 млн. Конкретный санкционный удар направлен против газопороводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые должны лишить Украину возможности транзита российского газа в Старый Свет.

Едва ли новый виток санкционной войны так уж трагически аукнется в России, успокаивают обывателя эксперты. Но тот факт, что он затормозит долгожданное восстановление экономики уже не оспаривают даже самые ярые сторонники Набиуллиной. Хотя экономики России и США не сильно связаны друг с другом, зато Европа — основной торговый партнер РФ, в структуре российского экспорта страны ЕС составляют около 50%.

Так что, несмотря на правительственные заверения о том, что российское население к санкциям уже привыкло и даже порой воспринимает их как благо (мол, это прямой путь к импортозамещению и развитию), ничего хорошего стране они не несут. В частности, негативно влияют, как мы убедились выше, на курс рубля к доллару и евро.

А на столе-то – шаром покати

Перед уходом на летние каникулы, Совет Федерации одобрил поправки в бюджет 2017 года, принятые ранее Госдумой. Они предполагают сокращение дефицита российского бюджета в 2017 году до 1,9 трлн вместо предполагавшихся ранее 2,7 трлн рублей. Казалось бы, хорошая новость, вот только дефицит остается дефицитом, разве что он стал не в шесть раз меньше, чем сам бюджет, а в семь.

В результате, правительству на исполнение масштабных социальных обязательств денег катастрофически не хватает, поэтому даже уменьшенный дефицит придется покрывать - либо из золотовалютных резервов, которые уже на исходе, либо за счет федеральных займов, либо с помощью денежной эмиссии и запуска «печатного станка». Все три сценария для рубля как кислородная подушка для умирающего.

А главное, на протяжении практически всего последнего года продолжался обвал потребления среди основной массы населения, на что указывает товарный и денежный оборот розничных магазинов: у большинства из них в прошлом году был самый низкий рост выручки за последнее десятилетие.

Спад потребления — это закономерное следствие продолжающегося падения реальных доходов населения. Как бы ни уверяли нас власти в том, что экономика поднимается с колен, для рядовых граждан именно рост доходов является главным индикатором восстановления. Но его по-прежнему нет. По итогам пяти месяцев текущего года реальные доходы населения упали на 1,8%, всего же они продолжают катиться вниз четвертый год подряд. С октября 2014 года россияне заметно обеднели: их кошельки похудели более чем на 15%, вернувшись к уровням кризисного 2009 года, а общее число официально признанных бедняков составило 22 млн человек. Спасти ситуацию могла бы масштабная индексация зарплат и пенсий, но на нее в Москве никто не решается – бюджет и без того трещит по швам.

«Домашнее задание» для Азербайджана

Российским властям, вещающим с высоких трибун о наступлении эры экономического подъема, конечно же, хочется верить, но беда в том, что подъем этот на обывательском уровне не чувствуется. Наоборот, присутствует ощущение падения - стремительного и необратимого, как бег под горку. Колебания непредсказуемой нефти, геополитические игры и внутренние проблемы не дают спокойно вздохнуть российской экономике.

В негативном сценарии, нарисованном экспертами, нет ничего фантастического: падение котировок барреля с последующей девальвацией рубля, массовым бегством капитала, исчерпанием резервов, появлением дыры в бюджете и тотальным обнищанием населения происходило в России неоднократно, в том числе дважды за последние 10 лет. И, похоже, сегодня снова достаточно предпосылок для нового удара кризиса — если не летом, то уж осенью наверняка.

Ну а нашим читателям из Азербайджана мы предлагаем проделать самостоятельную «домашнюю работу» и оценить, насколько те риски, с которыми в последний месяц лета столкнулась Россия, актуальны для их экономики и грозят ли ей в обозримом будущем те же беды, что и российской?