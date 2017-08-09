Тайные переговоры России, США и Израиля

Израильские СМИ узнали о прошедших в начале июля тайных переговорах между Тель-Авивом, Вашингтоном и Москвой, на которых обсуждалась ситуация в Сирии.

По данным дипломатического источника газеты Haaretz, переговоры были посвящены прекращению огня и определению зон деэскалации на юге Сирии. Три раунда состоялись в столице Иордании, а также в одной из неназванных европейских столиц.

Отмечается, что израильская сторона выразила обеспокоенность влиянием Ирана в Сирии и призывала представителей США и России повлиять на ситуацию. В частности, Тель-Авив не исключает, что Иран может разместить на территории Сирии ракеты, которые будут представлять потенциальную угрозу для Израиля и Иордании.

Газета указывает, что переговоры состоялись за несколько дней до первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и объявления о создании зон деэскалации в Сирии. Однако, по версии издания, для Израиля переговоры закончились провалом.

От России в переговорах участвовал спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, с американской — спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с ИГ (запрещено в РФ) Бретт Макгурк и спецпосланник главы государства по Сирии Майкл Ратни. С израильской стороны в переговорах участвовали чиновники из МИД, представители спецслужб и военных.