Цены на нефть растут благодаря данным Американского института нефти о существенном сокращении запасов в США. Рынок надеется, что официальный отчет покажет аналогичную динамику. Отчет по рынку нефти свидетельствует о позитивном развороте тренда, сообщает Investing.com.

По состоянию на настоящее время нефть марки Brent торговалась вблизи отметки $52,60 за баррель, в то время как цена сорта WTI составляла $49,60 за баррель.

* * *12:33

Цена на нефть марки Brent поднялась выше $52 за баррель, свидетельствуют данные торгов Межконтинентальной биржи ICE.

По состоянию на настоящее время стоимость октябрьских фьючерсов на Brent выросла до $52,1 за баррель.

Между тем сентябрьские фьючерсы на нефть WTI подорожали до $49,19 за баррель.