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Массовое дезертирство в армянской армии

Автор: Отдел Армении 

В последние несколько месяцев дезертирство и самовольный уход с боевых позиций в армянской армии приняли массовый характер, о чем свидетельствуют сообщения пользователей армянского сегмента соцсетей.

Так, 4 августа в Ходжавендском районе самовольно покинул расположение воинской части Г.Пирипосян.

6 августа четверо армянских военнослужащих самовольно покинули свою часть, расположенную в Мадагизе. За это Сергей Мардарян, Сагир Авакян и Иван Ванесян в дисциплинарном порядке были строго наказаны. Командование части не сообщило об инциденте военной прокуратуре. Четвертый военнослужащий, чье имя командование части скрывает от военной полиции, сказал во время задержания, что он и его товарищи покинули расположение части из-за того, что голодали, решив найти себе еду.

Еще один инцидент произошел в воинской части ВС Армении, расположенной в оккупированном Физулинском районе. Ночью 7 августа командир роты Халатян самовольно ушел с боевых позиций. Командование части пытается скрыть информацию об этом инциденте, а офицеры - сослуживцы Халатяна говорят, что он был пьян, когда его задержали.

Сам инцидент произошел в артиллерийском дивизионе ВС Армении, расположенном в Гадруте. Когда представители вышестоящего командования внезапно проверили этот дивизион, они установили, что трое военнослужащих отсутствуют в расположении части. Офицер дивизиона представил представителям вышестоящего командования трех других военнослужащих, пытаясь выдать их за отсутствующих.

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