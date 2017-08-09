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В Турции двухтонного быка выставили на продажу

 

В турецком городе Бурса в преддверии праздника Курбан выставили на продажу двухтонного быка, которого возможно удержать лишь усилиями десяти человек, сообщает газета Star.

Быку, которого вырастил фермер по имени Мехмет Булут, 2,5 года, зовут его Бабаджан, и весит он ни много ни мало две тонны.

«Мы выставили на продажу нашего быка Бабаджана за 28 тысяч турецких лир (8 тысяч долларов). Обычно мы продаем наших животных бизнесменам и предпринимателям. Наши клиенты всегда довольны. Мы привозим животных из провинции Муш», - заявил Мехмет Булут.

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