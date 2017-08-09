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Минобороны Индии просит $3 миллиарда на противостояние с Китаем

 

Министерство обороны Индии обратилось с просьбой к Минфину срочно выделить дополнительные 200 млрд рупий (около $3 млрд) на модернизацию вооруженных сил и ежедневные расходы в 2017-2018 финансовом году (начинается в Индии 1 апреля), передает ТАСС.

Как отмечает газета Times of India, запрос на дополнительное финансирование сделан на фоне обострения на границе Индии и Китая в районе штата Сикким.

Всего, как отмечает газета, на 2017-2018 финансовый год на модернизацию и расходы Минобороны ранее было выделено $43 млрд. Министерство финансов готово рассмотреть запрос военных о дополнительных средствах в самое короткое время, указывает издание.

Обстановка на границе Китая и Индии остается напряженной с начала июня. Нью-Дели заявляет, что военнослужащие КНР потребовали от индийской стороны снести два блиндажа в районе Докалам (Дока-Ла) на стыке границ Сиккима, Бутана и Тибетского автономного района КНР. Пекин полагает, что блиндажи построены на его территории. В ночь на 6 июня китайцы разрушили эти укрепления, а спустя два дня между солдатами Индии и Китая произошла потасовка, с обеих сторон были пострадавшие.

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