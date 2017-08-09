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США подняли в воздух стратегические бомбардировщики

 

Два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer ВВС США вылетели с военной базы в Гуаме незадолго до того, как КНДР объявила о намерении нанести ракетные удары в районе острова, сообщает Fox News.

Отмечается, что самолеты провели совместные учебные миссии с Южной Кореей и Японией.

Миссии были проведены около 10 часов над Тихим океаном. Пилоты бомбардировщиков потренировались в перехвате целей и совместной работе в небе.

Ранее Вооруженные силы Северной Кореи объявили, что они рассматривают возможность нанесения ракетных ударов в районе острова Гуам, где находятся военные базы США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что если КНДР продолжит угрожать США, то ее ждет «огонь и ярость» Вашингтона.

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