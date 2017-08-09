Житель Таиланда получил 18 лет за оскорбление монархии

Гражданин Таиланда приговорен военным трибуналом к 18 годам тюремного заключения за перепост шести сообщений в социальной сети Facebook, контент которых был признан судебными органами Таиланда порочащим таиландскую монархию, сообщает в среду информационное агентство Рейтер со ссылкой на адвоката осужденного.

Тхара (имя, которым адвокат назвал своего подзащитного) был арестован в 2015 году, когда в стране еще действовал особый режим безопасности и все дела по статье 112 УК Таиланда ("оскорбление монаршего величия") передавались в военные трибуналы. В связи с этим осужденный не имеет права на апелляцию, сообщает Рейтер.

Со ссылкой на правозащитные организации агентство сообщает, что со времени военного переворота в стране 2014 года более 100 человек были приговорены в Таиланде к длительным срокам заключения по обвинениям в оскорблении монаршего величия.

Тхара, которому сейчас 61 год, был обвинен по шести эпизодам оскорбления монаршего величия, за каждый из которых по 112 статье его могли приговорить к 15-летнему сроку заключения. Трибунал тем не менее ограничился всего лишь тремя годами за каждый эпизод, в итоге приговорив гражданина к 18 годам тюрьмы.

В среду таиландские СМИ также опубликовали информацию о пресловутом приговоре, однако все их сообщения по данной теме даны со ссылкой на Рейтер.