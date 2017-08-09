Американцы считают Северную Корею реальной угрозой

По утверждению CNN, все больше американцев считают Северную Корею реальной угрозой безопасности США.

Недавно проведенное агентством социсследование свидетельствует, что почти две трети опрошенных граждан Штатов - 62% - видят в закрытом и авторитарном режиме Ким Чен Ына серьезную опасность для своей страны, тогда как еще в марте разделяющих такую точку зрения было 48%.

77% опрошенных считают, что Северная Корея способна запустить ракету, которая сможет долететь до США.

Поскольку шестеро из каждых десяти опрошенных считают Северную Корею серьезной угрозой, КНДР теперь по этому показателю опережает в США Иран (33%) и Китай (20%), а с ИГИЛ (64%) находится приблизительно на одной строчке.

Также, согласно опросу, обеспокоенность по поводу Северной Кореи и ее угроз высказывают Республиканская и Демократическая партии США, соответственно - 68 и 67%.

Напомним, что американской разведка уже сообщала о том, что в Северной Корее разработали миниатюрную ядерную боеголовку для установки на своих межконтинентальных баллистических ракетах, способных достичь США.