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Американцы считают Северную Корею реальной угрозой

Автор: Отдел информации 

По утверждению CNN, все больше американцев считают Северную Корею реальной угрозой безопасности США.

Недавно проведенное агентством социсследование свидетельствует, что почти две трети опрошенных граждан Штатов - 62% - видят в закрытом и авторитарном режиме Ким Чен Ына серьезную опасность для своей страны, тогда как еще в марте разделяющих такую точку зрения было 48%.

77% опрошенных считают, что Северная Корея способна запустить ракету, которая сможет долететь до США.

Поскольку шестеро из каждых десяти опрошенных считают Северную Корею серьезной угрозой, КНДР теперь по этому показателю опережает в США Иран (33%) и Китай (20%), а с ИГИЛ (64%) находится приблизительно на одной строчке. 

Также, согласно опросу, обеспокоенность по поводу Северной Кореи и ее угроз  высказывают Республиканская и Демократическая партии США, соответственно - 68 и 67%.

Напомним, что американской разведка уже сообщала о том, что в Северной Корее разработали миниатюрную ядерную боеголовку для установки на своих межконтинентальных баллистических ракетах, способных достичь США.

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