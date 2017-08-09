В России запрещают кальян

В российских ресторанах и барах будет введен запрет на употребление кальянов и вейпов, говорится в проекте «Формирование у россиян здорового образа жизни», принятом правительством РФ, сообщает Росбалт.

Запрет на курение кальянов и вейпов в общественных местах нужно ввести «максимально быстро», считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, надзорное ведомство настаивает на том, чтобы данное регулирование происходило по аналогии с запретом на табакокурение.

Говоря о введении ограничений на курение кальянов и вейпов в местах общепита, она уточнила, что это - инициатива подконтрольного ей ведомства.