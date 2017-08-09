Посетителей пляжа в калифорнийском городе Санта-Круз застало врасплох гигантское туманное облако, неожиданно заволокшее ясное небо.

"Зонтики улетали, песком мне засыпало лицо, а люди в спешке покидали пляж. Всего через несколько минут туманное облако прошло мимо и выглянуло солнце", — комментирует видео на YouTube его автор.

Другие комментаторы поделились в данной связи своими "пугающими" теориями.

"В этом густом облаке прятался космический корабль", — пишет James Austria.

"Создалось впечатление, что оно может упасть в любой момент", — пишет Nitin Kumar.

"Это - конец света", — пишет Chrome Who.