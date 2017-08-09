Украина аннулировала соглашение с Россией по военному экспорту

Кабинет министров Украины остановил действие межправительственного соглашения с Россией о порядке взаимодействия при осуществлении экспорта товаров (продукции) военного назначения в третьи страны. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает ТАСС.

Соглашение было утверждено украинским правительством 24 марта 2004 года и было разработано Украиной и Россией на основе соглашения между правительствами двух стран о военно-техническом сотрудничестве от 26 мая 1993 года. В документе стороны подтверждали свое намерение сохранять и развивать кооперированные связи при разработке и производстве военной продукции, осуществлять ее взаимные поставки и оказывать услуги военного назначения.

С конца марта 2014 года Украина приостановила отгрузки в Россию товаров военного назначения, а 16 июня того же года президент страны Петр Порошенко полностью запретил сотрудничество с РФ в сфере ВПК.

27 августа того же года Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров принять меры к прекращению экспорта в РФ товаров военного назначения и двойного использования, за исключением космической техники, применяемой в исследованиях по использованию космоса в мирных целях в рамках международных космических проектов.