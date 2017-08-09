Владелец ресторана Bulaq Эльдар Гулиев оштрафован на 57 360 манатов за уничтожение 69 эльдарских сосен, передает Trend распространенное в среду сообщение Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В министерство поступила жалоба от жительницы Бинагадинского района Инны Кузнецовой по поводу вырубки деревьев на территории ресторана Bulaq в поселке Баладжары.

Жалоба была рассмотрена сотрудниками министерства.

Во время осмотра указанной территории было установлено, что 67 эльдарских сосен диаметром 20 - 44 см высохли на корню. Также были обнаружены пни двух других срубленных деревьев. Для выяснения причин высыхания деревьев были взяты образцы земли. Установлено, что корни у деревьев были сожжены кристаллическим NaCl.

Также было установлено, что участок площадью 9503,3 кв. метров был сдан в долгосрочную аренду Эльдару Гулиеву, и эта территория не контролировалась Баладжарским муниципалитетом.

Собранные материалы направлены в Генпрокуратуру для дачи делу правовой оценки и принятия мер в отношении заподозренных в противоправных действиях лиц.