Россия не намерена возобновлять импорт помидоров из Турции, заявил глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев. Его позицию полностью поддержал вице-премьер Аркадий Дворкович, сообщивший, что запрет на импорт турецких томатов будет действовать в течение трех-пяти лет.

Уже два года «томатный вопрос» является для Москвы и Анкары предметом переговоров на самом высшем уровне. 3 мая нынешнего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент России Владимир Путин после переговоров в Москве объявили о решении снять все торговые ограничения между двумя странами – причем большая их часть была принята Москвой – однако турецкие помидоры под это решение не попали, запрет на их экспорт в Россию сохранился.

Больше того, если раньше идейное ядро антитурецкого лобби в России в основном составляли выходцы из Армении, концентрация которых в официальных масс-медиа просто поражает, то теперь в него вошла новая группа лиц – «сельскохозяйственные олигархи», современные латифундисты, для которых импорт качественных овощей из Турции – удар по кошельку и сокращение сверхприбыли.

Эта группа сформировалась стремительно, всего за три года действия контрсанкций Москвы, введенных сначала на продовольственные товары из Евросоюза, а чуть позже – на сельскохозяйственную продукцию из Турции. И за этот же короткий срок российские латифундисты превратились во влиятельную силу, способную добиваться от президента и правительства самых выгодных для себя решений. Но – только для себя, поскольку с выгодой для остальных российских граждан все обстоит с точностью до наоборот.

Решение о сохранении запретов на импорт турецких томатов президент Владимир Путин объяснил своему турецкому коллеге с подкупающей простотой – дескать, российские производители этой продукции уже набрали кредитов, вложились в строительство теплиц, и теперь им необходимо время чтобы «отбить затраты». От трех до пяти лет, ну а там посмотрим.

Подобная логика продиктована Путину «сельскохозяйственным лобби», которое считает, что возвращение на российский рынок томатов из Турции имеет крайне негативные последствия потому что, читайте внимательно, «приведет как к повышению конкуренции (многие потребители будут отдавать предпочтение турецким товарам как более качественным), так и к общему снижению цен на продукты». Представляете? Оказывается, недорогие и качественные товары для потребителя – это негативное явление.

Пикантность ситуации заключается в том, что «томатные» инвестпроекты российских латифундистов продолжают косвенно работать именно на турецкую экономику. По словам губернатора провинции Анатолия Мунира Каралоглу, после запрета на экспорт томатов резко увеличились поставки в Россию семенного материала, выращенного в парниковых комплексах. Ведь в самой России отрасль семеноводства фактически загублена.

Но это уже технические детали. Поскольку главный вопрос здесь – в финансовых потоках, которые удалось российским латифундистам оседлать. Из консолидированного российского бюджета на дотации и компенсации сельскохозяйственным предприятиям ежегодно выплачивается около 60 миллиардов рублей, то есть – почти миллиард долларов. Но получают львиную долю этих средств всего примерно 3% хозяйств. Причем – самых крупных, из тех, кто ближе к власти.

Оцените следующие факты. У «Газпрома» полмиллиона гектаров земли, у «Стойленской Нивы» — 199 тысяч. Большинство агрохолдингов берут землю в аренду, но в «Стойленской Ниве» вся земля в собственности агрохолдинга. Во всех предприятиях, входящих в «Стойленскую Ниву», контрольный пакет принадлежит одному человеку. Это означает, что и вся земля находится в его собственности. Даже самым богатым помещикам царской России такое и не снилось.

Тот же «Интеррос» российского олигарха Потанина нацелился на то, что будет иметь один миллион гектаров земли и станет основным игроком на российском рынке зерна, а ведь есть еще и другие. Бывший сосед Владимира Путина по даче под Санкт-Петербургом олигарх Юрий Ковальчук стал «огуречным королем», причем часть акций его агрохолдинга принадлежит Русской православной церкви.

Имевший прежде резиденцию в Швейцарии и торговавший нефтью Геннадий Тимченко, тоже из ближнего круга российского президента, стал владельцем огромного агрохолдинга в Краснодарском крае. Мультимиллиардер Искандер Махмудов, который прежде занимался добычей нефти, производством цветных металлов и долей в оружейном предприятии «Калашников», теперь на участках свыше 24 000 га занимается производством молока и мяса. Кроме того, он выращивает и овощи, продающиеся под маркой «Мистер Грин». Перечислять известных лиц, олигархов, мультимиллионеров, чиновников и членов их семей можно долго, поскольку список их внушителен, а политическое влияние огромно.

И именно они являются горячими сторонниками политики «импортозамещения», которая для простых россиян обернулась вздорожанием продуктов с одновременным ухудшением их качества. Дошло до того, что в погоней за прибылью – качественную пшеницу отправляем на экспорт, что похуже оставляем для внутреннего потребителя - сейчас в России разрабатывают новый ГОСТ, который позволит печь хлеб из муки пятого класса. На данный момент фуражную пшеницу, из которой делают муку такого низкого качества, разрешается использовать только на корм скоту или в технических целях. Но уже сегодня на практике ее все чаще добавляют в хлебобулочные изделия.

Повторюсь – именно этому «сельскохозяйственному лобби», обладающему огромными финансовыми и медийными возможностями, улучшение отношений между Москвой и Анкарой – как серпом по рейтингу. Качественные и недорогие турецкие товары Турции им не нужны. И именно эти люди приложат все усилия, чтобы в отношениях с Турцией всегда существовала некая напряженность и конфликтность, позволяющая и дальше оправдывать торговые ограничения.

Впрочем, подобную позицию российские латифундисты займут в отношении любого иностранного государства – того же Азербайджана, в котором увидят угрозу своему праву выжимать сверхприбыли из кошелька россиян.