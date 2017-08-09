Злоумышленники взломали ресурсы телекомпании HBO, выложили в открытый доступ сценарии нескольких эпизодов знаменитого сериала «Игра престолов», - те из них, которые еще только предстоит увидеть зрителям.

Кроме того, слиты в сеть оказались внутренние документы компании, включая месячную переписку Лесли Коэна, заместителя директора компании, а также личные контактные данные ведущих актеров сериала. Причем речь идет не простом хулиганстве, а о «бизнесе»: хакеры потребовали 6 миллионов долларов, пригрозив в ином случае выложить остальную скачанную информацию в открытый доступ.

По заверению вымогателей, они уже взломали системы 16 компаний, и только три из них им не заплатили: «HBO тратит 12 миллионов долларов на маркетинг и 5 миллионов на рекламу (седьмого сезона "Игры престолов"). Считайте нас еще одной статьей рекламных расходов».

Как утверждают специалисты по кибербезопасности, у них есть информация о минимум шести попытках взлома в Голливуде за последние полгода, но ни разу речь не шла о такой большой сумме выкупа.

Обычно требования хакеров останавливались на цифре до 80 тысяч долларов: с одной стороны, не так много для серьезной компании, с другой, подключение дополнительной юридической и технической поддержки обошлось бы намного дороже, не говоря о восстановлении всей системы. Самый известный из последних случаев связан с отказом телекомпании Netflix платить группе хакеров под вполне киношным названием «Темный повелитель». В отместку те разместили на пиратском ресурсе десять эпизодов сериала «Оранжевый» за шесть недель до официального показа, который намечался на 9 июня.

«Повелитель» просил всего 50 биткойнов – приблизительно 60 тысяч долларов. Атакам подвергается не только Голливуд. В мае хакеры украли информацию из клиники пластической хирургии в Литве, самую интимную информацию о 25 тысячах клиентов. В зависимости от серьезности потенциального ущерба с пациентов брали от 50 евро до двух тысяч евро за то, чтобы изъять их данные из базы, выложенной в общий доступ, но временно зашифрованной. Случай двухгодичной давности, когда были взломаны сервера фирмы Sony, а данные сотрудников выложены в интернет, не заставили компании уделять больше внимания кибербезопасности. И скандальные эпизоды со взломом государственных ресурсов также не воспринимаются как имеющие отношение к простым смертным пользователям сети. И зря.

Кстати, как раз большие компании и государственные организации и учреждения как раз могут потратиться на дополнительную защиту, а уязвимы в первую очередь небольшие фирмы и индивидуальные пользователи, через связи которых с крупными системами хакеры и совершают свои дерзкие проникновения. Если за взломом системы Sony стояли северный корейцы, как удалось установить специалистам, а за атаками на государственные системы в Европе и США не очень уже и кроются россияне, то налеты на коммерческие структуры с целью наживы могут быть деятельностью как независимых хакерских банд, так и побочным бизнесом государственных хакеров, оттачивающих свои методы работы и попутно зарабатывающих. Плюс для них это было бы неплохой операцией прикрытия реального заказчика.

Что делать в этой ситуации простым пользователям сети? Для начала, как минимум, никогда не открывать вложения к электронным письмам с незнакомых адресов. И регулярно обновлять программы безопасности на личных гаджетах.