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Kapital Bank в филиале Gəncə предлагает аренду депозитных сейфов фото

 

Kapital Bank в рамках проекта оптимизации филиальной сети, начал предлагать клиентам аренду индивидуальных банковских депозитных сейфов в филиале Гянджа, расположенного по адресу город Гянджа, улица Джавадхана 24. Депозитарное хранилище банка отвечает всем требованиям и стандартам в сфере безопасности, находится под круглосуточной охраной и оборудовано комплексом видеонаблюдения.

Индивидуальные банковские сейфы удобны и надежны для безопасного хранения юридических документов, деловой документации, ювелирных украшений, драгоценных металлов, ценных бумаг, произведений искусства или других предметов. В зависимости от размеров, цены на аренду ячейки сроком минимум 1 месяц начинаются от 30 манат. Информацию по тарифам можно получить на сайте – www.kapitalbank.az/tariffs?hl=ru.

Следует отметить, что наряду с развитием столичных филиалов Kapital Bank стремится усовершенствовать и развивать также региональные филиалы, предлагая своим клиентам различные услуги. Также до открытия этой услуги в филиале Gəncə, депозитные сейфы были предоставлены клиентам банка в филиалах Səbail, Mərkəz и Gənclik. 

Kapital Bank оказывает услуги населению в 92 филиалах и 7-и отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайтеwww.kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также, позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196.

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