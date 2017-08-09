Состояние выдающегося математика-азербайджанца ухудшилось

Проживающий в США известный азербайджанский ученый Лютфи Заде находится в тяжелом состоянии. Об этом Аzvision.az сообщил сын ученого Норман Заде.
«Мой отец находится в тяжелом состоянии. Он завещал похоронить его в Азербайджане».
Лютфи Заде - один из самых знаменитых азербайджанцев, всемирно известный математик, инженер и ученый, автор шести фундаментальных научных теорий, в том числе теории мягких вычислений, а также вербальных вычислений и представлений, почетный доктор десятков университетов и академий.