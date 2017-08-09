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Новый фильм Люка Бессона презентован в лазерном зале Park Cinema фото

 

В сети кинотеатров Park Cinema 8 августа состоялось торжественное открытие лазерного зала и VIP Lounge. В новом зале, оснащенным лазерным проектором, гостям показали французский фантастический фильм "Валериан и город тысячи планет"  легендарного постановщика «Леоны», «Пятого Элемента» и «Люси» Люка Бессона. 

В своей вступительной речи Муса Ахундов, директор по маркетингу, подчеркнул, что сеть кинотеатров Park Cinema всегда следит за развитием новых технологий и первой их внедряет в Азербайджане. Он также отметил, что для любителей кино в Park Cinemaвновь открылся VIP Lounge, где гости смогут посмотреть фильм в комфортных условиях.

Далее выступила посол Франции в Азербайджан, мадам Аурелия Буше, которая в своем выступлении рассказала о достижениях режиссера Люка Бессона в кино и дала гостям информацию о самом масштабном европейском блокбастере - "Валериан и город тысячи планет".

«Валериан и город тысячи планет» – это фильм, выхода которого я очень ждал. До такой степени, что «Пятый элемент» посчитала репетицией, а «Люси» - тизером, как то неоднократно заявлял сам режиссёр. Главные роли в фильме исполнили Кара Делевинь и Дэйн ДеХаан, в съемках также участвовали Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна.

Напомним, что фильм выйдет в прокат 10 августа и будет транслироваться также в эксклюзивном формате IMAX®, который представлен в нашей стране только в Park Cinema Flame Towers.

 

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