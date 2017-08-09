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На обломках самолета польского президента нашли следы взрыва

 

Расследующая обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский, новая польская комиссия пришла к выводу, что повреждения на крыле разбившегося самолета являются свидетельством произошедшего на нем взрыва, передает издание Wiadomości заявление пресс-службы комиссии.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту самолета находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

"Во время последнего пленарного заседания Комиссии, возглавляемой Казимежем Новачиком, согласована позиция в вопросе о времени и первичных причинах разрушения левого крыла Ту-154М", — говорится в заявлении.

Комиссия считает, что "разрушение левого крыла Ту-154М не было следствием столкновения с березой". "Разрушение крыла началось перед ударом о березу", — говорится в заявлении.

Комиссия пришла к выводу, что "многочисленные разрушения левого крыла самолета Ту-154М носят следы взрыва", говорится в заявлении.

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