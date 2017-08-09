Подписаться на уведомления
 

В Кении полиция открыла огонь по протестующим

 

На юго-западе Кении полиция открыла огонь по протестующим, недовольным результатами прошедших в стране президенских выборов, передает Ассошиэйтед Пресс.

Полиция сообщила, что столкновения между правоохранителями и протестующими произошли в округе Кисии.

Ранее сообщалось, что действующий президент Кении Ухуру Кениата лидирует на выборах с 55% голосов после того, как две трети избирательных участков страны сообщили о результатах голосования. По данным избирательной комиссии, главный соперник Кениаты — бывший премьер-министр страны Раила Одинга — набирает 44% голосов.

Оппозиционная коалиция Кении отвергла предварительные результаты голосования. Экс-премьер Кении Раила Одинга заявил, что база данных избирательной комиссии страны подверглась хакерской атаке, вследствие чего результаты всеобщих выборов были подтасованы.

202 просмотров


Старости
Аскера Акбарзаде преследуют в Иране за азербайджанский язык
Аскера Акбарзаде преследуют в Иране за азербайджанский язык
Наша погода
Сегодня 47° / 28°
10 Авг 34° / 23°
11 Авг 31° / 21°
12 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7007 AZN
1 EUR   =   1.9965 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Сильные лесные пожары в Турции
Генпрокуратура о незаконной вырубке деревьев в Баку
Ким Кардашьян потратила полмиллиона долларов на Багамах
Вооруженный захват отеля в Риге обновлено
Немецкие туристы пропали в горах Грузии
Сильный пожар в центре Москвы Видео
В Минске гаджеты продают за биткоины
В Баку мужчина повесился из-за долгов
Трамп о модернизации ядерного арсенала США
Во Франции автомобиль наехал на военных обновлено; фото; видео
Генерал-наркобарон Нахчывана
60-градусная жара в Баку? Комментарий Минэкологии
Акция протеста в Армении
Глава МВД о террористической угрозе во Франции
Нападение на американскую базу в Афганистане: убиты три сотрудницы
Турция грозит России ответными мерами Торговая война
В Кении полиция открыла огонь по протестующим
На обломках самолета польского президента нашли следы взрыва
Новый фильм Люка Бессона презентован в лазерном зале Park Cinema фото
Состояние выдающегося математика-азербайджанца ухудшилось
В России муж убил жену и два месяца жил с ее телом
Убийство сотрудника Араза Агаларова попало в «слепую зону»
На севере Синая убиты полицейские
«Не Россия, а Китай – главная опасность для США»
Роухани назначил трех женщин в своем правительстве
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться