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60-градусная жара в Баку? Комментарий Минэкологии

 

Минэкологии и природных ресурсов Азербайджана выразило отношение к сообщениям о регистрации на электронном табло автобусной остановки температуры в 62 градуса.

Данное показание появилось на табло в связи с тем, что автобусная остановка перегрелась под лучами солнца и на нее воздействовало испаряемое асфальтом тепло. Об этом АПА сказала и.о. директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии МЭПР Гюльшад Мамедова, 

По словам Г.Мамедовой, термометры Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии устанавливаются на особых площадках на высоте два метра от поверхности земли: «Именно из-за попадания солнечных лучей, а также из-за жара от асфальта табло показало 62 градуса».

Г. Мамедова отметила, что, согласно полученным от станций температурным показателям, точная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составляет ныне 42 - 43 градуса.

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