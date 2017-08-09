Генерал-наркобарон Нахчывана

Освобождение от должности министра внутренних дел Нахчывана генерала Ахмеда Ахмедова и попытка ввоза в автономную республику 93 килограммов героина в июле этого года имеют непосредственную связь, считают источники haqqin.az в НАР.

Как уже сообщалось, глава Нахчывана Васиф Талыбов подписал распоряжение об отстранении генерала А.Ахмедова от должности 29 июля. Однако за две недели до официального сообщения местные СМИ распространили информацию, о том, что А.Ахмедова выгнали из органов и поместили под домашний арест. Генерал 17 лет возглавлял МВД Нахчывана и прославился своей жестокостью и деспотизмом. По утверждению источников, в последнее время он демонстративно выказывал неподчинение председателю Верховного Меджлиса Нахчывана.

Отмечается, что в ходе расследования инцидента с изъятием сотрудниками таможни крупной партии наркотиков было установлено, что за нахчыванским наркотрафиком стоит не кто иной, как генерал А. Ахмедов. Однако поначалу он был лишь де-факто отстранен от исполнения служебных обязанностей и взят под наблюдение. Однако после того, как с материалами расследования деятельности главы МВД Нахчывана ознакомились в Баку, руководство страны сочло основания для освобождения его от должности достаточно серьезными и не стало возражать против решения властей НАР.

Таможенники автономной республики перехватили крупную партию наркотиков 18 июля 2017 года. В этот день на таможенном посту «Шахтахты» на азербайджано-иранской границе в большегрузном автомобиле Volvo (07 MCK 92), которым управлял гражданин Турции Джалал Беюкаслан, таможенники обнаружили 93,6 кг героина. Наркотики планировалось из Ирана транзитом через Нахчыван доставить в Турцию.

Следственный отдел Государственного таможенного комитета НАР возбудил по факту незаконного оборота наркотиков уголовное дело. Председатель Таможенного комитета Нахчывана генерал-лейтенант Асаф Мамедов наградил сотрудников, которые предотвратили ввоз столь крупной партии наркотиков в Нахчыван.

Вместе с тем после пресечения попытки ввоза героина в Нахчыван с занимаемой должности был снят начальник таможенного поста «Садарак» на турецко-азербайджанской границе Мирмухаммед Сеидов. Это имя стало известно после того, как Сеидова в декабре 2013 года арестовали в Турции. Несколько месяцев он провел под арестом, но потом был освобожден и вернулся к исполнению своих служебных обязанностей.

Сейчас наши источники утверждают, что начальника таможенного поста «Садарак» сняли с должности в связи с попыткой ввоза той самой партии героина в Нахчыван, так как дальнейшей путь наркотрафика лежал как раз через Садаракскую таможню в Турцию.

В любом случае инцидент с 93 кг наркотиков сыграл решающую роль в изгнании А.Ахмедова из МВД. Надо сказать, что наряду с бизнесом в Нахчыване бывший министр являлся владельцем солидных бизнес-активов в поселке Бакиханова в Баку, однко после увольнения у него отобрали все объекты недвижимости и предприятия.

Также сообщается, что бизнес генерала Ахмедова в Баку контролировали его брат Авез Ахмедов и племянник Фуад Ахмедов. Племянник экс-главы МВД НАР известен своим роскошным образом жизни, фотографиями которой он активно делился в соцсетях. Так, на его странице в İnstagram часто публиковались фото с упаковками долларов, сейфами, набитыми деньгами, и настоящее купание в деньгах Ф.Ахмедова. Сейчас аккаунт Ф.Ахмедова закрыт.

Как писали некоторые СМИ, А.Ахмедов владел огромным фермерским хозяйством на берегу реки Араз в Нахчыване, где содержалось свыше семи тысяч голов крупного рогатого скота. Ферма экс-министра охранялась как военная база - забор такой высоты, что перелезть через него нелегко даже скалолазу.

По слухам, А.Ахмедов использовал ферму для осуществления своих контрабандных операций. Источники сообщают, что и эту ферму-базу у экс-министра уже конфисковали.

Стало также известно, что, лишившись поста, Ахмедов хотел вылететь из Нахчывана в Баку, однако был задержан в аэропорту. Пока ему неофициально запрещено покидать пределы автономной республики.