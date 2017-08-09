Вход в отель Garden Palace в Старой Риге, который в ночь на среду захватили неизвестные, заблокирован, во внутреннем дворике гостиницы много людей в камуфляжной форме, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

* * *16:32

Вооруженные люди захватили отель Garden Palace в Старой Риге, передает РИА Новости сообщение местных СМИ.



Как передает радиостанция Baltkom со ссылкой на представителя Государственной полиции Саманту Чапковску, люди с оружием ворвались в отель в ночь на среду из-за конфликта между владельцем заведения и одним из постояльцев.

По словам главы правления отеля Улдиса Скудры, которого цитирует интернет-издание NRA, нападавшие заходили в номера, выгнали одну из постоялиц на улицу и силой отобрали у нее документы и телефон, чтобы та не смогла вызвать полицию. К правоохранителям обратились хозяева гостиницы.

Владельцы отеля заявляют, что внутрь здания их до сих пор не пускают и там по-прежнему находятся вооруженные люди. Работа гостиницы парализована, на ее территории находится много людей в камуфляже. Полицейские оцепили здание, закрыты также принадлежащие отелю бар и кафе.

Полиция пока не сообщает подробности происшествия.