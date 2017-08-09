В Минске гаджеты продают за биткоины

Минский сервисный центр Apple cafeConnect, продающий гаджеты и оказывающий услуги по их ремонту, начал принимать платежи в криптовалютах, сообщает Life.

В магазине установили платежный терминал, разработанный одной блокчейн-лабораторией. Пока что он работает с биткоинами и Ethereum, но в будущем в систему планируют добавить и другие криптовалюты.

Цена в криптовалюте устанавливается по средневзвешенному биржевому курсу. Формально покупатель оплачивает 1% стоимости товара белорусскими рублями, а на 99% получает скидку, которая привязана к платежу в биткоинах или Ethereum. В налоговую отчётность при этом вносится 100%-ная сумма товарного чека, где выручка в криптовалюте отображается как краткосрочные активы.