Немецкие туристы пропали в горах Грузии

Спасатели ищут в горах Сванетии на северо-западе Грузии двух пропавших граждан Германии, заявил журналистам в среду глава местной администрации Каха Жоржолиани, передает РИА Новости.

По его словам, туристы, отец и сын, не выходили на контакт с 1 августа, и "пока неизвестно, где именно они потерялись".

"Поисковые работы ведутся в районе вершины Ушба и во всем регионе, к поискам был накануне подключен вертолет. К сожалению, пока нет результатов", — заявил Жоржолиани.

МВД Грузии заявляет, что поисковые работы ведутся в интенсивном режиме.