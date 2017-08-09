Генпрокуратура о незаконной вырубке деревьев в Баку

Министерство экологии и природных ресурсов направило в Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре материалы о незаконной вырубке деревьев на территории ресторана Bulaq в поселке Баладжары, сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что в Бинагадинском районе в поселке Баладжары участок площадью 9 503 квадратных метров на основании договора от 15 августа 2005 года муниципалитетом поселка был передан владельцу ресторана Bulaq Гулиеву Эльдару Мусеиб оглу.

В ходе осмотра данного участка было установлено, что 67 эльдарских сосен диаметром 20 - 44 см высохли на корню. Также были обнаружены пни двух других срубленных деревьев. Сумма причиненного ущерба составила 57 тысяч 360 манатов.

Для выяснения причин высыхания деревьев были взяты образцы земли. Установлено, что корни у деревьев были сожжены кристаллическим NaCl.

По акту было возбуждено уголовное дело по статьям 259.2.3. (Незаконная порубка деревьев лицом с использованием своего служебного положения), 259.2.4 (Незаконная вырубка деревьев с причинением ущерба в крупном размере) и 308.1 (Злоупотребление должностными полномочиями)

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью определения других виновных по данному делу, а также возмещения причиненного ущерба.