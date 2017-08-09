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Мэра итальянского города выгнали из ресторана из-за шорт

 

Мэр тосканского Виареджо рассказал, как его не пустили в один из ресторанов города из-за того, что он был в шортах, передает РИА Новости.

Об этом "немного унизительном опыте" Джорджо дель Гингаро рассказал в своем Facebook. По словам градоначальника, несколько дней назад он договорился поужинать с друзьями в одном местном ресторане, который он время от времени посещает. Встреча должна была быть неформальной, поэтому он "позволил себе одеться в стиле casual". 

"Мы приходим, нас сажают за столик с видом на море, болтаем со знакомыми за соседним столиком, обмениваемся новостями, расслабленные и довольные тем, что наконец смогли спокойно увидеться. Тут ко мне подходит смущенный официант и говорит, что из-за того, что я не в длинных брюках, я не могу находиться в ресторане", — написал он.

Дель Гингаро отметил, ему ничего не оставалось, кроме как примириться с требованием, выйти из-за стола и, попрощавшись с друзьями, покинуть ресторан.

После "досадного и неприятного" эпизода мэр Виареджо "отлично поужинал" в другом ресторане, где не предъявлялось никаких ограничений относительно одежды.

"И вообще, между нами, так ли я был ужасно одет?" — написал дель Гингаро, сопроводив пост своей фотографией в злополучных шортах.

Спустя несколько часов на публикацию отреагировали представители ресторана. Они заявили, что дресс-код вступает в силу после 19 часов, о чем в ресторане сообщают несколько информационных табличек, и в качестве примирительного жеста предложили мэру карточку постоянного гостя.

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