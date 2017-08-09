В Иране задержали членов "сети преподавателей западных танцев"

Четыре парня и две девушки арестованы в Иране за обучение "западным" и латиноамериканским танцам, передает Интерфакс сообщение представителя одного из подразделений Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

"Члены сети, в которой преподавали и снимали на видео западные танцы, установлены и арестованы", - цитируют иранские СМИ командующего силами КСИР города Шахруд на северо-востоке страны.

По его словам, эта группа привлекала парней и девушек, обучала их западным танцам и публиковала видеоклипы с их участием в социальных сетях.

Наряду с этим иранское телевидение сообщило, что власти задержали 64 "полуобнаженных" парней и девушек на вечеринке у бассейна на окраине города Исфахан.