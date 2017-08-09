Арабская авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров

Флагманская авиакомпания Саудовской Аравии Saudia Airlines объявила о введении дресс-кода для пассажиров. Новые правила опубликованы на сайте перевозчика, передает BBC News.

Путешественникам запретили появляться на бортах лайнеров Saudia Airlines в одежде, которая может вызвать дискомфорт или оскорбить взор их попутчиков. Женщины должны носить наряды, закрывающие руки и ноги. Кроме того, их одежда не должна быть слишком прозрачной или обтягивающей. Пассажирам мужского пола нельзя надевать шорты.

Saudia Airlines оставляет за собой право отказывать в перелете и снимать с рейсов туристов, не соблюдающих введеный ею дресс-код.