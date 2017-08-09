Пакистанский стрелок Мухаммад Шехзад Ахтар, ставший бронзовым призером Игр Исламской солидарности - 2017 в Баку, употреблял запрещенные препараты.

В анализах, взятых у пакистанца во время Исламиады, были обнаружены бета-блокатор пропранолол и его метаболит гидроксил-пропранолол. Об этом изданию The Nation сообщил глава Пакистанской антидопинговой дисциплинарной комиссии Джаваид Шамшад Лоди.

«Эти препараты повышают выносливость, - сообщил Лоди. - Бронзовую медаль Исламиады у Шехзада уже отняли. К счастью, награда останется в Пакистане, так как 4-е место в этой дисциплине также занял пакистанский спортсмен».

Шехзад стал бронзовым призером в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Победу здесь одержал азербайджанский стрелок Руслан Лунев.

Спортивная федерация исламской солидарности (ISSF) предоставила право решать судьбу спортсмена Антидопинговой организации Пакистана, которая создала дисциплинарную группу. После выяснения всех обстоятельств дела группа рекомендовала дисквалифицировать спортсмена на четыре года. Отсчет пойдет с 8 июня 2017 года. Шехзаду запрещено участвовать не только в соревнованиях, но и в тренировочных сборах, организуемых местной федерацией. Он также не имеет права получать какое-либо финансирование от федерации и занимать в ней какую-либо должность.

«Мы строго наказали Шехзада, так как он опозорил Пакистан, - говорит Лоди. - Он получил четырехлетнюю дисквалификацию, чтобы другим спортсменам было неповадно. Спорт должен быть честным, в нем не место мошенникам. Спортсмены должны знать, что употребление допинга разрушит их карьеру и радость от завоеванных ими медалей будет недолгой».

Отметим, что это не первый "допинговый" случай на Исламиаде. Еще в мае, в дни игр, стало известно, что марокканский боксер Юнес Баати попался на допинге, за что был снят с соревнований.