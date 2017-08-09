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Брэд Питт и Анджелина Джоли хотят возобновить отношения

 

Американские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, подавшие документы на развод в сентябре прошлого года, могут полностью возобновить отношения, пишет журнал US Weekly со ссылкой на близкие к паре источники.

"Развод заглох. За последние несколько месяцев они ничего не сделали, чтобы продвинуть этот процесс, и всем кажется, что они и не собираются это делать", — сообщил собеседник издания.

В мае журнал уже сообщал, что Питт и Джоли встречаются втайне от своих детей. Отмечается, что на потепление отношений особенно благотворно повлиял отказ Питта от употребления спиртного. По мнению друзей, приостановка бракоразводного процесса может означать, что пара может сделать и следующий логический шаг.

"Все думают, что они снова могут начать жить вместе. Я не удивлюсь, если они заявят об отмене развода и попытаются все наладить", — приводит журнал слова одного из общих знакомых Питта и Джоли.

В конце сентября 2016 года стало известно, что Джоли подала документы на развод, объяснив свое решение "непримиримыми разногласиями между супругами". Также актриса попросила у суда оставить ей шестерых детей. Ранее СМИ сообщали, что Питт во время перелета в Лос-Анджелес вместе с детьми и супругой якобы "вышел из себя", проявив  как вербально, так и физически грубость по отношению к своему несовершеннолетнему сыну Мэддоксу.

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